Kakšna je razlika med mačjim kalicivirusom (FCV) in mačjim herpesvirusom (FHV)?

Mačji kalicivirus povzroča FCV in vključuje naslednje običajne simptome:

Izcedek iz nosu,

vnetje dlesni,

razjede v ustih.

Gre za goli virus, kar pomeni, da je v zunanjem okolju relativno odporen in ga je težko odstraniti. Po okužbi mačka do popolnega okrevanja potrebuje od nekaj tednov do nekaj mesecev.

Mačji herpesvirus (FHV) prizadene oči v obliki konjunktivitisa in razjed na roženici ter povzroči izcedek iz nosu.

Virusa sta precej različna, vendar ju ljudje včasih zamešajo, ker sta oba pogosto povezana z mačjim rinitisom, sindromom, za katerega so značilni vnetja oči (konjunktivitis, izcedek), izcedek iz nosu ter vnetja in razjede v ustih.

Ali se lahko pri mačjem mladiču, ki ima FCV, pojavijo stranski učinki?

FCV ima lahko hude posledice za mačke, zlasti za mladiče, saj vpliva na njihovo sposobnost prehranjevanja. Pri hranjenju mačk je voh pomemben, saj lahko zamašen nos pomeni zavrnitev hrane, še en razlog za odklanjanje hrane pa so lahko boleče lezije v ustih.

Kako se FCV širi?

FCV se širi na naslednje načine:

Neposredno med mačkami,

če ljudje božajo mačke in si nato ne umijejo rok.

Predmete, ki prihajajo v vsakodnevni stik z okuženo mačko, kot so posode za hrano, kletke in krtače, je treba redno čistiti, da se prepreči širjenje okužbe.

Ali je lahko mačji mladič izpostavljen virusu FCV, ko je v stiku z drugimi mačkami?

Mačji mladič je lahko virusu izpostavljen, ko je v stiku z drugimi mačkami, ki so videti zdrave.

Mačka, ki ne kaže nobenih znakov bolezni, lahko še vseeno prenaša nekatere bolezni, vključno z mačjim kalicivirusom. Zdravi prenašalec bolezni lahko pomeni tveganje za druge člane skupnosti, zlasti mačje mladiče.

Ali lahko mačji mladič kdaj ozdravi, če dobi mačji kalicivirus?

Mačji kalicivirus obstaja v obliki številnih različnih sevov, kar pomeni, da se lahko mačka v življenju okuži večkrat, podobno kot ljudje, ki včasih dobijo običajen prehlad.

Razširjeno je zmotno prepričanje, da se mačke nikoli ne znebijo virusa FCV, ko so z njim prvič okužene. V resnici ni nujno, da se v primeru prve okužbe pri občutljivi mački razvijejo simptomi. Po tem obdobju se virus izloča še nekaj tednov ali nekaj mesecev, vendar mačka v večini primerov nazadnje ozdravi. To še posebej velja, če žival živi sama in se ne okuži ponovno.

Pri mačkah, ki živijo skupaj, je težava v tem, da virus kroži in se zato mačke stalno večkrat okužijo (bodisi prek stika z drugimi mačkami ali prek okuženega okolja, ker je virus v zunanjem okolju odporen).

Vedno upoštevajte: Pri mački, ki živi sama in je okužena s kalicivirusom, bi se moral virus popolnoma izločiti po nekaj tednih do nekaj mesecih.

Kako lahko preprečim, da bi moj mačji mladič dobil mačji kalicivirus?

Pojav nalezljivih bolezni, kot je FCV, lahko med drugim preprečite s cepljenjem mladiča. Nekatera cepljenja so obvezna, druga pa samo priporočena. Priporočena cepljenja se lahko razlikujejo glede na lokacijo, starost, življenjski slog in stanje imunskega sistema mačjega mladiča ali odrasle mačke.

Glavna priporočena cepljenja za mačje mladiče so:

Mačji kalicivirus (FCV),

virus mačje panlevkopenije (FPV),

mačji herpesvirus (FHV-1),

virus stekline (RV).

Cepljenja so najučinkovitejša, če so opravljena na določene datume in so po določenih obdobjih dopolnjena z obnovitvenimi odmerki cepiv.

Kdaj mora biti mačji mladič cepljen?

Prvo cepljenje se mora začeti med sedmim in devetim tednom starosti. Obrnite se na veterinarja, ki bo lahko ocenil profil tveganja za mačko in določil najboljšo starost za cepljenje.