Ogljikovi hidrati in žitarice

Žitarice ali žito so užitna semena posebnih trav in vključujejo pšenico, koruzo, riž, ječmen, oves, rž itd. Številni menijo, da žitarice nimajo nobene hranilne vrednosti in so lahko za hišne ljubljenčke škodljive, dejansko pa vsebujejo mnoga hranljiva in prebavljiva hranila za pse in mačke. Žitarice vsebujejo hranila, kot so aminokisline, maščobne kisline, minerali, ogljikovi hidrati in vlaknine.

Žitarice so sestavine, ki vsebujejo hranila, vključno z ogljikovimi hidrati.

Po mnenju FEDIAF so »ogljikovi hidrati ena od treh kategorij makrohranil (skupaj z beljakovinami in maščobami) v prehrani živali. Gre za molekule, sestavljene iz samo treh elementov: ogljika, vodika in kisika. So glavni vir energije in zagotavljajo vlaknine, ki so lahko koristne za zdravje črevesja. Osnovna oblika ogljikovih hidratov so monosaharidi. Ogljikovi hidrati vključujejo mono-, di-, oligo- in polisaharide«.

Sladkorji so enostavni ogljikovi hidrati, ki vsebujejo mono- in disaharide. Kompleksni ogljikovi hidrati (oligo- i polisaharidi) vsebujejo prebavljiv škrob in neprebavljive vlaknine (znane tudi kot prehranske vlaknine). Škrob je prebavljiv, če je toplotno obdelan in zagotavlja energijo.

Viri škroba so žitarice, stročnice in gomoljevke. Čeprav mačke in psi škroba ne potrebujejo nujno, je dober vir energije. Mačke in psi proizvajajo encime, imenovane amilaze, ki so potrebni za prebavljanje škroba. Raziskave so dejansko pokazale, da lahko psi škrob prebavljajo bolje kot volkovi – najverjetneje zato, ker so več tisoč let nazaj ljudje v zgodnji fazi udomačitve v njihovo prehrano uvedli žitarice. Številne raziskave so pokazale, da tudi mačke učinkovito prebavljajo in izkoriščajo škrob. Škrob je ključnega pomena tudi pri izdelavi briketov, saj jim zagotavlja teksturo.