Primerjava doma pripravljene in kupljene hrane za hišne ljubljenčke

Industrijska hrana za hišne ljubljenčke je varna in hranljiva. Hranljiva hrana za hišne ljubljenčke zagotavlja popolnost in uravnoteženost ter vsa ključna hranila, ki jih pes ali mačka potrebuje. Odlična prebavljivost pomaga zagotoviti absorpcijo vseh hranil in njihov ustrezen izkoristek v telesu vašega hišnega ljubljenčka. Industrijska hrana prav tako vključuje zelo raznolike izdelke, ki zadovoljijo posebne prehranske potrebe vsakega hišnega ljubljenčka. Glede na pasmo, starost, opravljeno kastracijo/sterilizacijo, življenjski slog vašega hišnega ljubljenčka in posebne potrebe obstaja primerna hrana, ki bo zadovoljila njegove prehranske potrebe, mu omogočila dobro počutje in z okusnostjo zadovoljila tudi tek vašega psa ali mačke. Industrijska hrana za hišne ljubljenčke je prav tako priročna, enostavno dobavljiva, cenovno ugodna in trajnostna rešitev.

V podjetju Royal Canin ponujamo zdrave hranljive izdelke, s katerimi več kot 50 let potrebe mačk in psov postavljamo na prvo mesto. Veliko vlagamo v raziskave in razvoj, da bi zagotovili, da so vsi naši izdelki in formule zasnovani na skrbnem znanstvenem opazovanju psov in mačk, ki nam pomaga poglobiti razumevanje vaših ljubljenčkov in jim omogočiti najboljšo možno hrano. Sodelujemo z veterinarji, vzreditelji in drugimi profesionalci, da ustvarimo natančne prehranske formule, ki zadovoljujejo dejanske potrebe živali različnih pasem in starosti z različnim življenjskim slogom ter prehransko podpirajo njihova različna zdravstvena stanja. Naša hrana za hišne ljubljenčke, hranljiva in popolna, vsebuje optimalno ravnovesje vitaminov, mineralov in drugih hranil, izbranih posebej za zadovoljitev potreb vašega hišnega ljubljenčka. Nenazadnje so naše formule okusne in zadovoljijo tudi najbolj izbirčne hišne ljubljenčke.

Če svojega hišnega ljubljenčka hranite s kupljeno hrano, upoštevajte naslednje:





Kupite ustrezno veliko pakiranje, ki je primerno za potrebe vašega hišnega ljubljenčka glede na smernice v tabeli za hranjenje.





Hrano ustrezno shranite. Najboljše je, če jo shranite v posodo za hrano v suhem prostoru.





Posodice za hrano in vodo naj bodo čiste.





Hrano odmerite glede na količino, navedeno v tabeli za hranjenje, da ne hranite preveč.





Hišnemu ljubljenčku ne dajajte ostankov hrane z mize, saj morda ni varna zanj, prav tako pa bo zaradi nje morda zaužil nepotrebne kalorije.

Ljubljenček naj ima ves čas na voljo skodelico s čisto, svežo vodo. Poskrbite, da se bo kar največ gibal.

Glede zdravja svojega hišnega ljubljenčka se ne pozabite posvetovati z veterinarjem.

Na strani lahko izveste, katera hrana je primerna za vašega hišnega ljubljenčka.