Primerjava sestavin in hranil

Hranilo je v prvi vrsti snov, ki jo organizem uporablja za preživetje, rast in razmnoževanje. Gre za enostavne mineralne elemente ali organske molekule, ki so najčistejši sestavni deli hrane ali surovin/sestavin. Običajno jih delimo na makrohranila (beljakovine, ogljikove hidrate in lipide, znane tudi kot maščobe) in mikrohranila (vitamine in minerale, znane tudi kot elemente v sledeh). Tudi voda je hranilo. Za uravnoteženo prehrano hranila pridobimo iz več sestavin.

Sestavine so sestavni deli hrane in nosilci hranil. Sestavina je element ali snov, ki je vključena in skupaj z drugimi sestavinami tvori izdelek alihrano. V industriji hrane za hišne ljubljenčke sestavinam pogosto rečemo »surovine«, le te so lahko vir številnih hranil. Organizem ima posebne potrebe glede hranil, ne pa glede sestavin.

Kaj pomeni potreba za hranilom?

Potreba za hranilom je količina hranila, ki jo mora žival zaužiti, da bi zadovoljila svoje presnovne potrebe. Gre za minimalno povprečno količino vnosa, ki bo omogočila normalno življenje zdrave živali v daljšem časovnem obdobju.

V podjetju Royal Canin pri prehrani uporabljamo pristop, pri katerem so na prvem mestu hišni ljubljenčki in s tem hranila, saj menimo, da je to najnatančnejši način za prilagoditev hrane posebnim potrebam posameznih mačk in psov. Pri pristopu, ki temelji na hranilih, se ocenijo prehranske potrebe hišnega ljubljenčka in glede na to izbere optimalen prehranski profil. Idealno bi morali tako svoje priporočilo kot hrano izpopolniti tako, da presega standardne smernice za vrsto ter upošteva pasmo, življenjsko obdobje, življenjski slog, individualne želje in zdravstveno stanje mačke ali psa. Nato se z visokokakovostnimi in odlično prebavljivimi sestavinami (surovinami) ustvari izdelek z želenim prehranskim profilom. To je najnatančnejši način za prilagoditev prehrane posebnim potrebam vsakega hišnega ljubljenčka.

Ker so sestavine prenašalci hranil, ki jih ljubljenček potrebuje, je pomembno uporabiti visokokakovostne. V podjetju Royal Canin sestavine izberemo zaradi njihovega prehranskega profila, njihove sposobnosti zagotavljanja hranil z visoko biološko vrednostjo. Vsako hrano sestavlja okrog 50 hranil, ki so skrbno izbrana za izpolnitev posameznih funkcij mačke ali psa:

Ogljikovi hidrati (sladkorji, škrob, vlaknine) sodelujejo pri delovanju organizma živali.

Lipidi so bogati z energijo, esencialne maščobne kisline pa so lipidi, ki prispevajo k delovanju številnih presnovnih funkcij.

Beljakovine, ki so sestavljene iz aminokislin, pomagajo razvijati in obnavljati tkivo, mišice in kosti.

Minerali, makroelementi in oligoelementi imajo več vlog pri dobri okostenelosti, živčnem sistemu, zdravju kože itd..

Vitamini imajo ključno vlogo v organizmu.

Hranljiva prehrana je podobna zapleteni sestavljanki, vsebuje natančno kombinacijo hranil, ki so ključnega pomena za zdravje živali. V podjetju Royal Canin oblikujemo prehranske rešitve s poudarkom na hranilih, zato da lahko vsaki mački in psu ponudimo hranljivo hrano glede na njihove posebne potrebe.