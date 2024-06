Stranski proizvodi v hrani za hišne ljubljenčke

Kaj pomeni izraz »stranski proizvodi«?

Izraz »stranski proizvod« se uporablja za opis sestavine, ki se proizvede hkrati z drugo sestavino. Živalski stranski proizvodi so vključeni v EU-zakonodajo in opredeljeni kot sestavine, ki niso namenjene uživanju ljudi. Opredeljuje jih torej predvidena uporaba. Za živalski stranski proizvod denimo veljajo ledvice, ko so del hrane za hišne ljubljenčke, in za mesni izdelek, ko so del hrane za ljudi. Ameriško združenje za nadzor hrane za živali (AAFCO] opredeljuje stranske proizvode kot »sekundarne proizvode, proizvedene poleg glavnega izdelka.«



So stranski proizvodi varni?

Seveda! Vse te sestavine prihajajo iz klavnic in od živali, ki so jih uradne veterinarske službe opredelile kot primerne za uživanje ljudi. Royal Canin sprejema samo sestavine potrjenih dobaviteljev, ki so redno pregledovane, kar velja tudi za stranske proizvode. Uporabljamo sestavine, ki vsebujejo visokokakovostna hranila in ustrezajo našimi natančnimi, prilagojenim formulam.



Katere stranske proizvode uporabljate?

Stranski proizvodi so opredeljeni kot celotna telesa ali deli živali, izdelki živalskega izvora ali drugi izdelki, pridobljeni od živali, ki se ne uporabljajo v prehranski verigi ljudi. Te sestavine so za mačke in pse še vedno hranljive. Nekateri od stranskih proizvodov, ki jih uporabljamo, so: obdelane perutninske beljakovine, koruzna moka, pesni rezanci, notranji organi (ledvice, jetra), ribje olje, želatina in hidrolizirane perutninske beljakovine. Živalski stranski proizvodi, ki jih uporabljamo, vsebujejo kombinacijo sestavin, na primer pljuča, vampe, ledvice, jetra, piščančje trupe in požiralnike. Z uporabo perutninskih stranskih proizvodov lahko podjetje Royal Canin ohranja visoke standarde hranil s hkratnim omogočanjem bolj varne in trajnostne dobave.



Kakšno korist prinašajo hišnim ljubljenčkom?

Stranski proizvodi so odličen vir beljakovin, maščob, mineralov in vitaminov. Ta hranila igrajo mnogo pomembnih vlog v organizmu psa ali mačke, saj zagotavljajo esencialne aminokisline, ki se uporabljajo za razvoj in obnovo organov in mišic, podpirajo imunski sistem in zagotavljajo energijo. Stranski proizvodi ponujajo visokokakovostne beljakovine in druga hranila, ki niso prisotna v skeletnih mišicah. Najpomembneje ni to, kar je videti najbolj vabljivo na embalaži ali seznamu sestavin, temveč zmožnost prepoznavanja in zadovoljevanja natančnih prehranskih potreb mačk in psov. »Sušena perutninska moka« se na primer proizvede z obdelavo perutninskih trupov: mletjem, toplotno obdelavo, včasih ločevanjem dela maščobe in nato sušenjem ter mletjem beljakovinske frakcije v moko. V tej obliki vsebuje veliko več hranil kot sestavina »perutnina ali piščanec«, ki vsebuje 75 % vode.