Zdravje zahteva vašo pozornost

Linijo Royal Canin Care so ustvarili veterinarji in prehranski strokovnjaki. Vsebuje najkakovostnejše, izjemno hranilne sestavine, ki ugodno vplivajo na nekatere najpogostejše občutljivosti psov. Vsaka formula, ne glede na to, ali vsebuje omega maščobne kisline, ki izvirajo iz rib, rastlinska olja za lepšo dlako, ali prebiotike, ki podpirajo črevesno floro in zdravje prebavil, znanstveno dokazano zagotavlja hitre in učinkovite rezultate.