Zdrava prebavila pri psih

Ta formula je prijazna do prebavil vašega psa in prispeva k njegovemu splošnemu zdravju. Blato večjih psov je pogosteje mehko, medtem ko so manjši psi pogosteje zaprti. Naša formula odpravi takšne težave s popolnim ravnovesjem vlaknin, ki so prilagojene velikosti in prebavi vašega psa.



Vsebuje tudi visoko prebavljive beljakovine in mešanico prebiotikov, ki hranijo dobre baterije v črevesju vašega psa in so pomembni za zdravo prebavo. Naše posebej zasnovane tehnike priprave zagotavljajo, da so hranila v tej hrani enostavneje prebavljiva.