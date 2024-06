Prilagojena prehrana za pasemske mačke

V podjetju Royal Canin smo prepričani, da je vsaka mačka edinstvena. Raziskujemo značilnosti, specifične za pasme, in sodelujemo s številnimi prehranskimi in veterinarskimi strokovnjaki, da bi ustvarili natančne formule, posebej prilagojene za vašo pasemsko mačko. Upoštevamo vsako podrobnost, od strukture obraza do čeljusti in vrste kože ter dlake, da bi mački pomagali doseči njen poln potencial.