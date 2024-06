Ali vaša mačka nenehno prosi za hrano?

Včasih mačke nenehno prosijo za hrano, ker jim glavni obroki ne zadostujejo. Če mačka dobi hrano vedno, kadar prosi zanjo, lahko to vodi do prenajedanja. To lahko pripelje do številnih zdravstvenih težav, pri katerih je lahko zahtevno ponovno vzpostaviti nadzor nad normalno in zdravo telesno težo.

Izdelki ROYAL CANIN® APPETITE CONTROL CARE vključujejo program suhe in mokre hrane, zasnovan, da pomaga potešiti apetit vaše mačke in ohranjati zdravo težo.

Dodatni nasveti, ki jih lahko preizkusite: