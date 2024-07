PODROBNOSTI IZDELKA

ROYAL CANIN® Dental Care je okusna in popolna hranljiva hrana, ki pomaga pri podpori in zaščiti zob in dlesni vaše mačke. Prehrana ima pri mački pomembno vlogo pri ohranjanju ustnega zdravja. Naša posebna hrana za zdrave zobe ima ustrezen prehranski profil in posebej zasnovane brikete, ki spodbujajo žvečenje in zagotavljajo učinek ščetkanja zob, ki lahko dejansko pripomore k ustnemu zdravju vaše mačke.

