Zdravstvena tveganja pretežkih in debelih mačk

Kakšna tveganja so prisotna, če je moja mačka pretežka ali debela?

Na splošno lahko debelost zmanjša kakovost življenja mačke in skrajša njeno pričakovano življenjsko dobo, saj se težje igra in premika, kirurški posegi ali pregledi pa so težavnejši.

Sladkorna bolezen

Tveganje za sladkorno bolezen je največja pri debelih mačkah; bolezen, pri kateri so potrebne dnevne injekcije inzulina, ima od 80 % do 90 % debelih mačk. Sladkorna bolezen lahko pogosto izzveni, ko mačka izgubi nekaj odvečne teže, saj s tem izgine nakopičena maščoba, ki je neposredno odgovorna, da uravnavanje glukoze ni mogoče.

Oslabljen imunski sistem

Če je mačka debela, je lahko njen imunski sistem oslabljen, zaradi česar je bolj nagnjena k okužbam. To vključuje okužbo sečil in »kamne«, ki se pojavijo, če so pretežke mačke manj aktivne, pijejo manj vode in urinirajo manj pogosto kot zdrave mačke.

Jetrna odpoved

Ena od resnih nevarnosti pri debelih mačkah, pri kateri je mogoč tudi smrtni izid, je jetrna odpoved. Ko telo mačke meni, da je podhranjeno – na primer, če se ustavi stalna oskrba s hrano – se maščobe preselijo iz zalog v jetra, kjer se pretvorijo v energijo. Vendar pa telo mačke tega procesa ne more učinkovito obvladati, kar privede do slabega delovanja jeter ter včasih celo do smrtno nevarne jetrne insuficience in jetrne odpovedi.

Nega in duševno zdravje

Če imajo mačke odvečno težo, se morda težko čistijo, kar lahko povzroči težave s kožo. Podobno lahko odvečna teža pri mačkah obremeni sklepe, zato se lahko pojavi artritis. Prizadeti so tudi srčno-žilni sistem in dihalni sistemi, kar povzroči zadihanost in težave s srcem.

Pretežke ali debele mačke imajo lahko tudi težave z duševnim zdravjem; namesto da bi pobegnile ali se skrile, ko začutijo nevarnost, se ne morejo hitro odzvati in zato ne morejo slediti nagonu, kar jih lahko spravi v stisko.

Z ustrezno prehrano, gibanjem in navadami lahko poskrbite, da mačka ne bi postala pretežka ali debela. Za začetek se pogovorite z veterinarjem, ki vam bo lahko svetoval o najboljšem načinu ukrepanja.