Mačka in težave s kožo

Mačka se lahko prekomerno praska zaradi kožnih težav in ne zaradi parazitov. Lahko gre za glivično okužbo, na primer mikrosporijo, ki vstopi v kožo prek rane, ugriza ali neposrednega stika, nato pa začne dražiti zunanji sloj kože. Drug vzrok za praskanje so lahko akne, ki povzročajo srbenje in se kažejo kot vnete, rdeče rane, ki jih pogosto najdemo na bradi.

Če prehrana mačke ne zadovoljuje vseh njenih prehranskih zahtev, se lahko poslabša kakovost dlake in kože, posledično pa se pojavi srbenje. Če prehrana na primer ne vključuje ustrezne kombinacije omega 3 maščobnih kislin in drugih vitaminov, ki pomagajo pri ohranjanju kožne vlage in krepijo njeno vlogo pri zadrževanju dražečih snovi, se lahko koža izsuši, se začne luščiti in povzroča srbenje.

Mačke, ki so redno zunaj, se lahko močno praskajo, da bi odstranile delce, ki so se jim zataknili v dlako ali kožo, na primer trščice ali semena. Če se zapletejo v dlako, jih bo mačka poskusila odstraniti s pogostim čiščenjem.

Alergije in mačka

Močno praskanje in pogosto čiščenje sta lahko tudi posledica alergije, katere simptomi se kažejo na koži. Obstajajo trije glavni vzroki za alergijske reakcije pri mačkah: bolhe, hrana in okoljski alergeni. Nekatere mačke lahko razvijejo alergijo na bolhe, zato se njihov imunski sistem pretirano odziva na ugriz bolhe in povzroča draženje. Tudi določeni okoljski alergeni, na primer semena trav ali pršice, lahko poslabšajo stanje mačke.

Mačke so lahko tudi alergične na določene sestavine prehrane. Alergije se razvijejo zaradi prekomerne izpostavljenosti in namesto da bi se celice imunskega sistema odzvale na določeno snov kot nenevarno, se napačno sprožijo, kar povzroča srbenje.

Mačka s čiščenjem skrbi za higieno in zdravje, vendar to ne sme biti prekomerno. Če opazite, da se mačka pogosto praska, da jo srbi ali se liže, obiščite veterinarja, ki vam bo lahko najbolje svetoval, kaj narediti.