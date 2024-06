Izguba dlake zaradi pretiranega negovanja mačke

Nega je ključnega pomena, da so mačke čiste, njihova koža pa zdrava. Vendar pa prekomerna nega lahko vodi v izpadanje dlake in povzroči druge neželene učinke.

Ko se mačka umiva, uporablja svoj grob jezik, da z dlake in kože odstranjuje parazite, odmrlo dlako, umazanijo in druge nadloge. Toda njen jezik lahko dlako tudi zlomi, kar povzroči izpadanje dlake. Če se vaša mačka prekomerno umiva na istem mestu, boste sčasoma opazili, da se gola lisa povečuje ali da je dlaka slabše kakovosti. Ker je vaša mačka pogoltnila tudi odmrlo dlako, ji lahko začnejo povzročati težave kepice dlake, saj jih njihov prebavni sistem ne more učinkovito obdelati in se jih znebiti.

Prekomerno umivanje je lahko simptom vedenjskih težav – če je vaša mačka še posebej pod stresom, ji lahko nega predstavlja način za umirjanje. Lahko je tudi posledica dolgočasja; če okolje vaši mački ne zagotavlja stimulacije, se bo umivala več, kot bi bilo potrebno. Če opazite znake prekomernega umivanja pri mački, je pomembno, da se posvetujete z veterinarjem, ki vam bo pomagal ugotoviti vzroke za poslabšanje stanja.

Izguba dlake zaradi prehrane vaše mačke

Če hrana mački ne zagotavlja vsega, kar potrebujeta koža in dlaka, da ostaneta zdrava, se lahko pri vaši mački pojavi izpadanje dlake ali pa je kožuh slabe kakovosti.

Mačja koža in dlaka potrebujeta veliko količino beljakovin za učinkovito delovanje in rast; okoli 30 % dnevnega vnosa beljakovin se uporablja za obnovo in rast kože. Posledica pomanjkanja visoko kakovostnih beljakovin v prehrani ali beljakovin, ki so pretežko prebavljive, je lahko tanjša in bolj krhka dlaka in celo izpadanje dlake.

Vitamin A in vitamin E sta prav tako pomembna za ohranjanje zdravja vaše mačke in za preprečevanje izpadanja dlake; vitamina uravnavata rast celic in delujeta kot naravni antioksidant. Pomanjkanje teh lahko povzroči težave s tem, kako vaša mačka proizvaja glavno sestavino dlake, keratin.

Na splošno je izpadanje dlake pri mačkah enostavno odpraviti s kombinacijo zdravljenja, okoljskih prilagoditev in izbire prehrane. Obiščite svojega veterinarja, ki bo lahko ugotovil vzrok za izpadanje dlake pri vaši mački in poiskal najboljšo možno rešitev.