Koža je največji organ mačjega telesa in eden od najpomembnejših za zaščito mačke pred okužbami, paraziti ali dražečimi snovmi. Prizadene jo lahko tudi prhljaj.

Kaj je prhljaj pri mačkah?

Prhljaj nastane, ko žleze v koži mačke, ki so odgovorne za tvorbo olja – žleze lojnice, začnejo prekomerno delovati. Ta olja negujejo in ščitijo kožo, toda v preveliki količini lahko začnejo dražiti kožo mačke in povzročijo luskavost ter močnejše izpadanje dlake kot običajno.

Mačka ima prhljaj, če so v kožuhu vidni beli delci, ki lahko padajo na vaša oblačila ali mačje ležišče. Koža mačke je videti suha in se lahko vname. Opazili boste tudi, da se mačka neguje ali praska pogosteje kot običajno, in morda boste odkrili nekaj nepravilnih plešastih območij ali splošno izpadanje dlak.

Kaj povzroča prhljaj pri mačkah?

Če ima mačka prhljaj, ga lahko povzroči več različnih stvari. Prhljaj je eden od znakov kožne plesni, glivične okužbe, kjer spore pri ugrizu ali praskah prehajajo v kožo mačke in napadajo njeno zunanjo plast. Poleg prhljaja lahko opazite nepravilne ali krožne lise zaradi izgube dlake, šibko ali krhko dlako in rdečkaste lise na koži. Ta zelo nalezljiva bolezen se lahko zdravi, vendar morate nujno obiskati veterinarja takoj, ko opazite kakršne koli simptome.

Prhljaj je lahko tudi posledica prehrane vaše mačke, če v hrani manjkajo hranila, ki so bistvena za zdravo delovanje kože. Proces obnavljanja kožnih celic porabi do 30 % dnevnega vnosa beljakovin, zato mora vsaka hrana ki jo mačka zaužije, vsebovati visoko kakovostne, lahko prebavljive beljakovine, ki se zlahka absorbirajo v njihov sistem.

Esencialne maščobne kisline omega 3 in omega 6 prispevajo k splošnemu zdravju kože in ker jih telo vaše mačke ne more proizvajati, morajo biti te maščobne kisline reden del njihove prehrane. Nekateri vitamini, kot je vitamin A, prav tako prispevajo k zdravju kože, saj uravnavajo rast celic in proizvodnjo olj.

Življenjski slog je še en dejavnik, ki lahko vpliva na razvoj prhljaja pri vaši mački. Če je njihovo okolje preveč toplo, lahko izsuši kožo in sproži prekomerno proizvodnjo olj, kar povzroči nastanek prhljaja. To je skupaj s prekomerno nego, ki lahko povzroča težave s kožo, pogosta težava pri mačkah, ki živijo v zaprtih prostorih. Če redno umivate vašo mačko, lahko uporaba drugih izdelkov razen mačjega šampona draži kožo; mačja koža je bolj kisla od človeške, zato naši izdelki za mačke niso primerni.