Kako prehrana mačke vpliva na zdravje kože

Esencialne maščobne kisline in mačja koža

Še en pomemben sklop hranilnih snovi so esencialne maščobne kisline. Mednje sodijo kisline omega 3, zlasti EPA in DHA, ter kisline omega 6, ki pomagajo ohranjati celovitost mačje kože in prispevajo k rasti zdrave dlake. Mačke ne morejo sintetizirati nekaterih esencialnih maščobnih kislin v telesu, zato jih morajo dobiti s hrano. Pomanjkanje teh ključnih hranilnih snovi lahko povzroči sprijemanje ali obledelost dlake, luskaste lise in izgubo vode skozi kožo.

Vpliv vitaminov na mačjo kožo

Za zdravo mačjo kožo in dlako so potrebni različni kompleksi vitaminov. Vitamin A pomaga uravnavati rast celic, vitamini skupine B pa presnavljajo maščobe, beljakovine in ogljikove hidrate. Vitamin E je naravni antioksidant, ki podpira imunski sistem in je prisoten v mačji koži, biotin pa je pomemben za ohranjanje celovitosti kože. Brez teh vitaminov ima lahko mačka težave zaradi izgube dlake, slabe kakovosti dlake in luskavosti ter težave s tvorjenjem keratina, ki je glavna sestavina dlake.

Mačja koža in minerali

Za zdravo mačjo kožo in dlako sta ključna dva minerala. Prvi je cink, ki ima večnamensko vlogo in je bistvena sestavina mehanizmov vseh celic v telesu mačke. Drugi je baker, ki se uporablja pri nastajanju dlake in njeni pigmentaciji. Pomanjkanje cinka ali bakra v prehrani mačke lahko povzroči slabo kakovost, obledelost in počasno rast dlake.

Čeprav obstajajo genetski dejavniki, ki vplivajo na zdravje mačje kože, lahko pomagate mački ohraniti močno, zdravo kožo in dlako tako, da izberete primerno prehrano, ki vključuje vse potrebne hranilne snovi.