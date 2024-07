PODROBNOSTI IZDELKA

ROYAL CANIN® – Appetite Control Care je okusna, hranljiva hrana, ki je zasnovana za ohranjanje zdrave teže vaše kastrirane/sterilizirane mačke. Prehrana ima pri mački pomembno vlogo pri ohranjanju zdrave telesne teže za njeno optimalno zdravje in dobro počutje. Naše posebej izdelane hrane za obvladovanje apetita Appetite Control so pripravljene tako, da vaši mački zagotavljajo kalorije, ki jih potrebuje za nadzor telesne teže, in ji pomagajo potešiti lakoto. Hrana Appetite Control pomaga zmanjšati občutek lakote s posebno mešanico vlaknin, ki pomaga potešiti apetit mačk, ki med obroki rade prosjačijo za hrano. Ta formula je izdelana z zmerno vsebnostjo maščob in energije, da vaši mački pomaga ostati v dobri kondiciji in omeji tveganje za pridobivanje prekomerne telesne teže. Obogatena je tudi z L-karnitinom, za katerega je znano, da sodeluje pri presnovi maščob.

Preberi več