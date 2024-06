Mačke in kepe dlak

Kepe dlak so lahko pogosta prebavna težava mačk, zlasti pri mačkah, ki živijo v zaprtih prostorih ali imajo sedeči način življenja, saj je negovanje ena od njihovih glavnih dejavnosti.

Kepe dlak nastanejo, ko se izpadajoče ali mrtve dlake, ki jih mačka zaužije med negovanjem, zataknejo v njenem prebavnem traktu. Običajno se dlake, ki jih mačke zaužijejo med negovanjem, izločijo v blatu, a če je dlak preveč, jih telo mačke ne more pravilno prebaviti in nastane kepa dlak.

Kadar mačka trpi zaradi kepe dlak, boste opazili, da težko požira ali se prehranjuje, na koncu pa bo izbruhala kepo dlak. To težavo lahko pomagate preprečiti tako, da s krtačenjem odstranite odvečne dlake in mački dajete hrano, ki vsebuje pravo mešanico vlaknin. To lahko pomaga razpršiti zaužite dlake, tako da jih mačka lažje prebavi.

Vnetne bolezni pri mačkah

Če se vname eden ali več organov v njihovem prebavnem traktu, mačke občutijo nelagodje med prebavljanjem in njihova hrana lahko draži njihov prebavni sistem.

Trije prebavni organi – jetra, trebušna slinavka in tanko črevo – so v mačjem telesu zelo blizu skupaj, kar pomeni, da se lahko vnetje hitro razširi med temi organi (opomba: vzrok je neznan in zagotovo ni vedno bakterijski). To lahko privede do stanja, imenovanega mačji triaditis, pri katerem so vsi trije prebavni organi sočasno vneti.

Če mačka trpi zaradi tega stanja, bo kazala simptome, ki so zelo podobni simptomom pri vnetju enega organa; kronično bruhanje in driska, izguba telesne teže in sprememba apetita, morda celo volčji apetit, ko mačka poskuša dobiti hranilne snovi, ki jih potrebuje in se izgubijo.

To stanje je obvladljivo in veterinar bo poskušal izključiti kateri koli drug vzrok za prebavne težave, kot so paraziti, preden bo predpisal zdravilo in priporočil posebno prehrano za mačko.

Prebavne težave so lahko nelagodne in neprijetne tako za vas kot za vašo mačko, zato poskrbite, da boste veterinarja obiskali ob prvem znaku morebitnih težav, saj boste tako lahko svojemu hišnemu ljubljenčku nudili najboljšo možno nego.