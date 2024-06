​Kako zdraviti mačko s težavami s sečili

Domače zdravljenje težav s sečili pri mački

Po začetnem posvetu vam lahko veterinar svetuje, da spremenite nekatere vidike življenjskega sloga mačke in ji tako pomagate pri ohranjanju zdravja urinarnega trakta. Pretežke mačke so bolj izpostavljene tveganju za nastanek kamnov, saj redkeje pijejo in urinirajo, zato vam lahko veterinar predlaga, da jim pomagate shujšati in povečati njihove aktivnosti.

Mačke imajo lahko urinarne težave tudi zaradi stresa v domačem okolju. To vključuje stres, ki se lahko prenese z lastnika na mačko, ali stres zaradi življenja v gospodinjstvu z več mačkami ali zaradi večje spremembe življenjskega sloga. Veterinar vam lahko za zmanjšanje stresa predlaga spodnje ukrepe:

Poskrbite, da ima mačka stalen, enostaven in varen dostop do mačjega stranišča,

omejite stik med mačkami v domačem okolju, ki se ne razumejo,

spremenite okolje mačke tako, da bo bolj spodbudno ali varno,

zdravila proti anksioznosti, feromonske difuzorje ali terapevtsko hrano.

Zdravljenje težav s sečili pri mački s prehrano

Prehrana mačke ima lahko ključno vlogo pri podpiranju zdravja urinarnega traka, saj z njo uravnotežite pH urina in omejite količino mineralov, ki lahko kristalizirajo in povzročijo nastanek kamnov. Prehrana mora vsebovati tudi visokokakovostne vire beljakovin, saj te zmanjšujejo obremenitev ledvic in preprečujejo nepotrebno obremenitev.

Koristna je lahko tudi mokra hrana, ker vsebuje visok odstotek vode, zato spodbuja mačko k pogostejšemu uriniranju in izpiranju sistema. Toda če ima mačka raje suho hrano, jo lahko spodbudite k pitju dodatnih količin vode tako, da uporabite vire tekoče vode (na primer fontane), napolnite posodo za vodo do roba, da bo lahko dostopna, in posode ne postavljate zraven hrupnih mest, mačjih stranišč ali prostorov za hrano. Mački lahko ponudite celo vodo »z okusom«, na primer vodo, ki izteče iz pločevinke tune, ali vodo iz odmrznjenih, kuhanih kozic.

Pomembno je, da se pred začetkom domačega zdravljenja urinarnega sistema posvetujete z veterinarjem za primer večje težave, ki bi lahko zahtevala zdravniško pomoč. Veterinar vam bo lahko svetoval o najboljšem načinu ukrepanja in vam nudil podporo na vsakem koraku.