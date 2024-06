Ali je moja mačka podvržena tveganju za urinarne težave?

Tveganju za urinarne težave so bolj izpostavljene pretežke in debele mačke ter mačke s sedečim življenjskim slogom kot tiste, ki imajo zdravo težo in so bolj aktivne. Starejše mačke so tudi bolj nagnjene h kronični bolezni ledvic in drugim sistemskim boleznim, kot so endokrine bolezni.

Po nekaterih domnevah so mačke pod velikim stresom bolj dovzetne za težave s sečili. Stres lahko povzročijo novi dodatki v hiši, selitev, spremembe v prehrani, neustrezno nameščeno ali težko dostopno mačje stranišče ter življenje v gospodinjstvu z več živalmi. Če sta mačka in njen lastnik močno navezana, lahko nanjo vpliva tudi lastnik, ki je pod stresom, kar lahko povzroči zdravstvene težave.

Zdravljenje urinarnih težav mačk

Če opazite katerega od zgoraj opisanih simptomov, je ključnega pomena, da mačko odpeljete k veterinarju, ki bo opredelil težavo in zagotovil najprimernejše zdravljenje.

Lahko pa zdravje urinarnega trakta svoje mačke vzdržujete tudi s primernim življenjskim slogom in prehrano. Mačke po naravi niso pripravljene piti veliko vode, saj so potomke puščavskih sesalcev, ki niso imeli rednega dostopa do vode, toda voda je ključnega pomena za ohranjanje zdravega urinarnega sistema. Povečani vnos vode lahko spodbudi uriniranje in redčenje urina, kar zmanjša tveganje za kristalizacijo.

Mačko lahko spodbudite, da pije več vode tako, da v hiši postavite več skled z vodo. Ne postavljajte jih zraven hrane, mačjih stranišč ali na mestih, kjer je veliko dogajanja. Vodo hranite pri sobni temperaturi, skledo pa napolnite do vrha, saj bo tako lažje dostopna. Precej zanimiva je lahko tudi tekoča voda iz kapljajoče pipe ali vodne fontane.

Tudi prehrana mačke lahko prispeva k zdravju urinarnega trakta, saj se z določeno hrano, mokro ali suho, poveča vnos vode.

Žal so urinarne težave pri mačkah pogoste, a z ustreznim zdravljenjem, ki ga priporoči veterinar, lahko mačke ohranjate zdrave z ustrezno prehrano, življenjskim slogom in po potrebi z zdravili.