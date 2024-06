Kako prehrana mačke vpliva na zdravje urinarnega trakta

Številne mačke po svetu imajo težave zaradi bolezni spodnjih sečil, do katerih pogosto pride brez prepoznavnih vzrokov. To lahko močno vpliva na splošno zdravje vaše mačke, zato je nujno razumeti, kako ji lahko pomagate ohraniti zdrav in delujoč urinarni trakt.

Zakaj je zdravje urinarnega trakta moje mačke pomembno?

Kakšne urinarne težave se lahko pojavijo pri mačkah?

Urinarni trakt mačke vključuje ledvice in mehur ter omogoča predelavo in odstranjevanje odpadnih snovi iz njenega telesa. Če se pojavijo težave z ledvicami, celoten trakt teh snovi ne more več odstranjevati. Težave z mehurjem lahko vključujejo vnetje, kamne in v najslabšem primeru obstrukcijo urina. Te težave lahko vplivajo na počutje in splošno zdravje vaše mačke.

Pri mačkah so pogoste bolezni spodnjih sečil, ki so posledica več različnih vzrokov.

Urolitiaza je proces, pri katerem lahko v urinarnem traktu vaše mačke začnejo nastajati kristali ali kamni, najpogosteje v mehurju. To je posledica kristalizacije mineralov, ki so naravno prisotni v telesu vaše mačke, vendar jih sečila ne obdelajo pravilno ali pa so v urinu prisotni v višji koncentraciji od običajne. K temu procesu lahko prispeva tudi višja koncentracija urina. Kamni lahko povzročijo vnetje ali v skrajnem primeru blokirajo prehod urina.

Mačke imajo lahko tudi vnetja, ki niso povezana s kamni ali okužbo. Vzrok takih vnetij ni znan, zato se imenujejo »idiopatska«, kar pomeni, da osnovnega vzroka ni mogoče najti.

Mačke lahko prizadenejo tudi bakterijske okužbe, ki lahko dražijo urinarni trakt in v redkih primerih povzročijo tumorje ali sluzne čepe, ki povzročijo težave s sečili.