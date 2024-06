Medtem ko se vaša mačka stara, boste morda začeli opažati nekatere spremembe v njenem vedenju, vključno s tem, ali še vedno uporablja mačje stranišče, oziroma ali se na opravljanje potrebe odpravi ven. Inkontinenca je lahko pogosta težava pri starejših mačkah, ki ima vrsto vzrokov – in učinkovitih zdravljenj.

Kakšni so simptomi inkontinence pri starejših mačkah?

Če vaša mačka trpi za inkontinenco, ima lahko težave z uriniranjem in se pri tem morebiti napreza. Druga možnost je, da ne čutijo, da jim uhaja urin in po hiši puščajo sledi urina. Lahko imajo drisko, ki jo je težko nadzorovati, ali prenehajo uporabljati mačje stranišče.

Kaj povzroča inkontinenco pri starejših mačkah?

Obstajajo številni različni vzroki za inkontinenco pri mačkah, od katerih vsak zahteva posebno zdravljenje in preventivne ukrepe. V telesih starejših mačk mišice, povezane z vitalnimi organi, postajajo šibkejše, vaša mačka pa ima nad njimi tudi manj nadzora. Šibkejše mišice okoli sečil ali črevesja lahko povzročijo inkontinenco, saj jih mačka ne more učinkovito uporabiti za preprečevanje ali spodbujanje izločanja.

V nekaterih primerih se lahko zdi, da inkontinenco pri starajočih mačkah povzroča artritis. Če ima starejša mačka osteoartritis, je zanjo lahko vstopanje v mačje stranišče in izstopanje iz njega boleče; vaša mačka se zato lahko odloči, da bo urinirala na mestu, ki je lažje dostopno. V teh primerih vaša starajoča mačka morda sploh nima inkontinence, zato je pomembno, da za natančno diagnozo obiščete svojega veterinarja.

Mačji diabetes prizadene eno na 200 mačk, pogosteje pa se pojavlja pri mačkah, starejših od sedem let. Dva od simptomov sladkorne bolezni sta nastajanje velikih količin urina in prekomerno uriniranje, kar je lahko videti kot inkontinenca. Če je vaša mačka pretežka, je pri njej tveganje za sladkorno bolezen večje. Če opazite pogostejše, obilnejše uriniranje in povečano žejo in lakoto, nemudoma obiščite veterinarja.

Pri mačkah se s staranjem lahko pojavijo tudi kognitivne motnje, ki po nekaterih ocenah prizadenejo več kot 80 % mačk, starih med 16 in 20 let. Te kognitivne motnje se kažejo kot zaspanost, povečana nervoza, dezorientiranost in pozabljanje rutine ali tega, kje so določene stvari. Če vaša mačka trpi zaradi kognitivnih motenj, morda kaže simptome inkontinence, saj je morda pozabila, kje je njeno mačje stranišče.