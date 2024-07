PODROBNOSTI IZDELKA

ROYAL CANIN® Light Weight Care je okusna, hranljiva hrana, ki je zasnovana za ohranjanje zdrave telesne teže vaše mačke. Prehrana ima pri mački pomembno vlogo pri ohranjanju zdrave teže. Za našo posebej zasnovano hrano Light Weight Care so značilni posebna mešanica vlaknin, nizka vsebnost maščob in aktivna hranila, ki pomagajo zmanjšati spontano prehranjevanje in pridobivanje teže.

