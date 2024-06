Prilagojena prehrana za ohranjanje zdravja mačk

Kombiniranje mokre in suhe hrane lahko pomaga ohraniti zdravo telesno težo živali. Mokre formule hrane Royal Canin Feline Nutrition se lahko uporabijo tudi za povečanje vnosa kalorij pri mačkah, ki težko ohranjajo težo ali težko jedo brikete.

Royal Canin ponuja bogat nabor mokrih formul hrane Feline Nutrition, zasnovane glede na prehranske potrebe in insinktivne želje mačk. Formule mokre hrane za mačke znamke Royal Canin so bile zasnovane z optimalnim ravnovesjem med beljakovinami, maščobami in ogljikovimi hidrati, da zagotavljajo dolgotrajno okusnost..