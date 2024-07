Zmanjšanje neprijetnega vonja blata

Pomanjkanje gibanja lahko povzroči upočasnjeno prebavo, kar lahko vodi v neprijeten vonj blata. Indoor 27 vsebuje visokoprebavljive beljakovine (L.I.P.*), ustrezno vsebnost vlaknin in specifičnih hranil, ki spodbujajo dobro prebavo in pomagajo zmanjšati količino in neprijeten vonj blata. *L.I.P.: beljakovine, izbrane zaradi zelo visoke prebavljivosti.