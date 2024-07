Kompleks za vitalnost

Za pomoč mačkam pri soočanju s prvimi znaki staranja in ohranjanje vitalnosti po 7. letu starosti je izdelek Sterilised 7+ zasnovan s prilagojenim ravnovesjem vitaminov in mineralov. Ta formula je obogatena s specifičnimi hranili, vključno s polifenoli zelenega čaja, vitaminom C, EPA in DHA.