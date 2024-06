Prilagojena prehrana za pasemske pse

V podjetju Royal Canin smo prepričani, da je vsak pes edinstven. Raziskali smo lastnosti, specifične za pasme, in združili znanstvene in prehranske raziskave naših strokovnjakov, da bi ustvarili natančne prehranske formule za vašega psa.



Linija Breed Health Nutrition® vsebuje visokokakovostne vire beljakovin in edinstvena hranila, hrana pa ima posebno obliko, velikost in teksturo, ki ustreza strukturi obraza in čeljusti ter vzorcem grizenja posameznega psa.