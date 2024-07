Labrador Retriever Sterilised

Kontrola apetita

Pomaga izpolniti posebne potrebe kastriranih in steriliziranih odraslih psov pasme Labrador Retriever zahvaljujoč višji vsebnosti beljakovin (30%) in nižjemu vnosu maščob (11%). Vsebuje tudi L-karnitin. Ta formula je bogata z vlakninami, ki pomagajo ohranjati občutek sitosti in vzdrževati idealno težo.