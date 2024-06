Pomoč pri ohranjanju zdravja ledvic pri mačkah

Glavna naloga ledvic je uravnavanje normalnega ravnovesja tekočine in mineralov v telesu vašega hišnega ljubljenčka in odstranjevanje odpadnih snovi iz krvi. Naša hrana, ki so jo razvili prehranski strokovnjaki in veterinarji, je posebej namenjena podpori zdravja ledvic.

Povečano pitje in uriniranje

Poslabšan apetit

Izguba teže

Bruhanje

Driska

Slabo stanje dlake