Prilagojena prehrana za odrasle in starejše mačke

Pri številnih mačkah se začnejo pri starosti od 7 do 10 let kazati fizični znaki staranja. Staranje pogosto predpostavlja tudi manj energije, oteženo hojo in izgubo teka. Pri starejših mačkah obstaja tudi večja možnost razvoja različnih zdravstvenih stanj. Veterinar bo vaši mački morda priporočil prilagojeno prehrano, ki ji bo omogočila zdravo staranje.