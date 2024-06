Skrb za mačko ob koncu življenja

Mačke povprečno živijo 15 let, vendar ni nenavadno, da dočakajo do 20 let. Ob koncu njihovega življenja lahko uvedete preproste spremembe, s katerimi jim boste zagotovili najboljšo možno oskrbo, podporo za zdravje in udobje.

Kaj se zgodi, ko se mačka postara

Od 11. leta dalje boste pri mački začeli opažati zunanje znake staranja. Zmanjša se jim delovanje čutil za vonj, okus in sluh, zaradi obrabljenih ali bolečih sklepov pa postajajo tudi manj gibljive. Njihova koža in dlaka nista več tako svetleči, saj lojnice, ki proizvajajo hranilna olja za kožo, postanejo manj produktivne, zaradi stanj, kot je artritis, pa si ne morejo dobro očistiti dlake.

Vaša mačka bo morda imela težave z zobmi (na primer obrabljene zobe ali bolezen dlesni), kar lahko vpliva na njen apetit in ji povzroča bolečine pri hranjenju. Prebavne in druge telesne funkcije mačk se upočasnjujejo, kar pomeni, da mačke težje absorbirajo vsa potrebna hranila iz hrane in lahko izgubijo telesno težo.

Pri mačkah se s staranjem lahko pojavijo tudi kognitivne motnje, ki po nekaterih ocenah prizadenejo več kot 80 % mačk, starih med 16 in 20 let. To stanje se kaže kot nespečnost, dezorientiranost, povečana nervoza in pozabljanje rutine – na primer pozabijo, kje imajo hrano ali stranišče.

Kako vaši starajoči mački zagotoviti udobje

Vsak vidik življenja starejše mačke lahko naredite bolj udoben s preprostimi, majhnimi spremembami, zlasti ko se mačka približuje koncu svojega življenja.

Okolje vaše starejše mačke

Mačkam omogočite, da bodo lahko dosegle svoja najljubša mesta, tako da jim postavite klančine ali majhne stopničke, in jih obdajte z njihovimi najljubšimi igračami ali predmeti. Hrana in voda morata biti zlahka dostopni, morda bi bilo pametno tudi zamenjati mačje stranišče s takim, ki ima nižje stranice, da bo mačka lažje vstopala in izstopala.