​Kako naj skrbim za svojo starajočo se mačko?

Starejša mačka in njena prehrana

Mačkin čut za okus in vonj se lahko z leti poslabšata, to pa lahko povzroči zmanjšanje teka. Če ima težave z zobmi in dlesnimi, ki otežujejo prehranjevanje, lahko pride tudi do izgube teže. To preprečite s posebej okusno in mehkejšo hrano, ki je odlična izbira za starejše mačke, saj jo lažje in z večjim veseljem zaužijejo.

Posebne hranilne snovi morajo biti v prehrano starejše mačke vključene zato, ker blažijo znake staranja in upočasnijo razvoj s starostjo povezanih obolenj.

Glukozamin, hondroitin sulfat in maščobni kislini EPA/DHA v kombinaciji z izvlečkom zelenouste školjke pomagajo povečati gibljivost starejših mačk in spodbujajo zdravo delovanje sklepov,

antioksidanti za krepitev antioksidativne sposobnosti,

nižja vsebnost fosforja za razbremenitev in boljše delovanje ledvic,

lahko prebavljive beljakovine, ki olajšajo prebavo pri starejših mačkah. Kaša rdeče pese deluje prebiotično, EPA/DHA pa pomagata ohraniti zdravo prebavo.

Obisk veterinarja s starejšo mačko

Ko vaša mačka dopolni 10 let, je veterinarja priporočljivo obiskati vsakih šest mesecev. Na ta način je mogoče hitreje odkriti morebitne znake bolezni. Če pri mački opazite povečano žejo ali uriniranje, prebavne težave, težave pri gibanju, vedenjske spremembe ali kakršnekoli bule ali izrastke na telesu, veterinarja obiščite takoj, saj so to lahko znaki resnih obolenj.

Z upoštevanjem teh preprostih nasvetov boste lahko mački pomagali doseči zdrava zrela leta. Če ste v dvomih, se posvetujte s svojim veterinarjem, ki vam bo z veseljem zagotovil vso potrebno pomoč.