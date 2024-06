Kakšno prehrano zahtevajo starejše mačke?

S starostjo se telo mačke spremeni – to pomeni, da je treba hkrati spremeniti tudi njeno prehrano in način hranjenja. Od približno 11 let se mačka šteje za »starejšo« in potrebuje drugačna hranila kot v prejšnjih obdobjih svojega življenja.

Kaj se dogaja v telesu mačke, ko se stara?

Ko se mačka stara (in od starosti približno 11 let), boste opazili zunanje znake, da se njeno telo in vedenje spreminjata.

Lahko več spi ali se vede drugače – manj je na primer družabna ali več mijavka. Morda boste opazili, da je njena koža in dlaka postala manj svilnata oz. da ima bolj belo dlako. S staranjem sklepov je lahko manj sposobna enakomerno hoditi, skočiti ali se negovati.

Notranje telesne funkcije mačke se upočasnjujejo. Njen imunski sistem je manj učinkovit, tako kot njena prebava. Težave z zobmi, kot so obraba zob ali bolezen dlesni, lahko vplivajo na tek, saj je hranjenje zanjo lahko boleče. To pa lahko povzroči izgubo teže. Njen voh, okus in sluh tudi niso več tako izostreni, obenem se ji zmanjša odpornost proti stresu.

Pri vaši mački se lahko razvijejo bolezenska stanja, ki so pogosta za starejše mačke, na primer bolezen ledvic, sladkorna bolezen, osteoartritis ali hipertiroidizem. Vendar pa jih je mogoče ublažiti s pravilno prehrano in zdravili.

Kakšen vpliv ima staranje na prehranske potrebe mačke?

Telesne zmožnosti vaše mačke se spreminjajo, zato potrebuje drugačno prehrano kot kadar koli prej v svojem življenju.

Njen prebavni sistem zdaj z večjim naporom prebavi hrano in iz nje absorbira hranila, zlasti maščobe in beljakovine. Mačka se zaradi težav z zobmi in prebavo morda težje prehranjuje ali težje prežveči hrano, ki jo je jedla do zdaj. Zato ji bo morda lažje jesti mehkejšo hrano lahke teksture.

Zmanjšana sposobnost voha in okusa lahko vpliva na tek, zato mora biti njena hrana še posebej okusna. Tako jo bo verjetneje pojedla in s tem še naprej dobivala hranila, ki jih potrebuje.