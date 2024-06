Pogoste bolezni pri starejših mačkah

Starejše mačke – tiste, ki so starejše od 10 let – žal verjetno trpijo zaradi več bolezni, ko se starajo, in postopne izgube delovanja njihovih telesnih funkcij. Vendar pa je te pogoste bolezni možno ublažiti s pravo kombinacijo prehrane, zdravstvene podpore in okoljskih sprememb.

Izguba mobilnosti pri starejših mačkah

Starejše mačke lahko pogosto trpijo zaradi artritisa in bolečine v sklepih, saj so se njihovi sklepi in hrustanec skozi leta obrabili. To vodi do pomanjkanja mobilnosti, vključno z nestabilnostjo, težav pri skokih in celo težav pri pravilnem negovanju, saj niso več tako prožne. Občutljivi sklepi lahko pomenijo tudi, da so manj pripravljene sodelovati v igri ali da pridejo k vam, ko jih pokličete, saj je premikanje lahko boleče.

Za mačje sklepe je mogoče poskrbeti z njihovo prehrano; na primer vključitev dolgoverižnih maščobnih kislin omega 3 v njihovo prehrano pomaga podpirati zdravje sklepov. Podobno hranila, kot sta hondroitin in glukozamin, pomagajo ohranjati zdravje hrustanca.

Prav tako lahko ublažite morebitno neugodje starejših mačk pri premikanju tako, da jim priskrbite klančine do njihovih najljubših visokih točk, zamenjate mačje stranišče s straniščem z nižjimi stranicami, do katerega je lažje dostopati, in naredite njihovo posteljo bolj udobno.

Starajoče se mačke in sladkorna bolezen

Diabetes mellitus prizadene približno eno na vsakih 200 mačk, zlasti med starejšimi mačkami, z močno povečano pogostnostjo po sedmem letu starosti, in je neposredno povezan z debelostjo. Zato je eden od najboljših načinov za zaščito mačk pred pojavom tega stanja ohranjanje zdrave telesne teže.

Mačke s sladkorno boleznijo imajo celice, ki se ne odzivajo pravilno na inzulin, v nekaterih primerih pa se zgodi, da njihovo telo ne tvori dovolj inzulina. To pomeni, da morajo inzulin prejemati z injekcijami, najpogosteje enkrat ali dvakrat na dan. Običajno se predpisuje kombinacija zdravljenja z inzulinom in spremembe prehrane na takšno, ki vsebuje veliko beljakovin in malo ogljikovih hidratov.

Simptomi sladkorne bolezni pri starejših mačkah vključujejo prekomerno uriniranje in čezmerno količino urina, povečano žejo in lakoto ter debelost kot stanje, h kateremu so nagnjene. Če pri mački opazite katerega od teh simptomov, obvezno obiščite veterinarja.