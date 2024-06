Odraslost v splošnem nastopi okrog sredine njihovega življenja, ko znaki staranja še niso vidni. V omenjeni fazi lahko ustrezna prehrana pomaga ohraniti mladostno vitalnost in telesu pomaga pri boju proti učinkom staranja celic.

Vsi odrasli in starejši psi nimajo enakih prehranskih potreb. Prav zato so pri starejših psih veterinarski pregledi še posebej pomembni. Izkoristite veterinarjeve nasvete in strokovno znanje za zadovoljevanje individualnih potreb vašega odraslega ali starejšega psa.