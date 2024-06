Pogoste bolezni pri starejših psih

Ko se pes stara, ga lahko prizadenejo nekatere pogoste bolezni, ki se pojavijo ko življenjsko pomembni organi in telesne funkcije psa začnejo pešati. Ta stanja so zahtevna, a se lahko zdravijo, zato se obvezno pogovorite s svojim veterinarjem, ko opazite prve znake bolezni.

Siva mrena in izguba vida pri starejših psih

Ena od bolezni, ki so skupne vsem pasmam in velikostim psov, je siva mrena. Tako kot pri ljudeh, se siva mrena tudi pri psih pojavi ko se celice, ki sestavljajo lečo očesa, sčasoma nakopičijo in postopoma postanejo motne. Njihove oči nato dobijo modrikast odtenek in njihov vid se začne slabšati.

Pri psih s sladkorno boleznijo se siva mrena hitreje razvije, saj je povezana s presežkom glukoze v krvi. Sladkorna bolezen je pogostejša pri psih s prekomerno težo, zato je ohranjanje idealne telesne teže psa dober način za preprečevanje povezanih stanj, kot je siva mrena. Redni obiski veterinarja lahko pomagajo zgodaj odkriti to stanje. V 80 % primerov je bila operacija sive mrene, izvedena v začetnih fazah bolezni, uspešna.

Hipotiroidizem pri starejših psih

To je najpogostejša hormonska bolezen pri psih in se pojavi, ko ščitnica začne slabše delovati in postane nezadostno aktivna. Čeprav vzroki hipotiroidizma niso povsem jasni, so povezani z imunskim sistemom psa, ki »napada« ščitnico in jo poškoduje, ali z zdravljenjem prekomerno aktivne ščitnice.

Če vaš starejši pes trpi zaradi hipotiroidizma, se bo njegova telesna teža povečala, čeprav ima enako prehrano. Pes lahko kaže odpor do gibanja, pojavita pa se tudi šibkost in anksioznost. Bolezen prizadene tudi kožuh, ki izgubi sijaj in postane suh, dlake začnejo izpadati, koža pa postane debelejša, mastna in včasih srbeča.