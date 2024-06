Nega vašega psa ob koncu njegovega življenja

V zadnjem delu življenja vašega psa je pomembno, da zanj skrbite in poskrbite za udobje, ki ga potrebuje, ter da na prvo mesto postavite njegovo dobro počutje in srečo.

Kakšne težave ima lahko starejši pes?

Ko se pes stara, njegove telesne funkcije in organi postopoma izgubljajo učinkovitost. Rast celic in regeneracija se upočasnita, zato si težje opomorejo oziroma okrevajo po poškodbi ali bolezni.

Starejši psi imajo lahko težave z vidom, če se razvije siva mrena – bolezen, povezana s sladkorno boleznijo, ki lahko prizadene starajoče se pse in tiste, ki imajo prekomerno telesno težo. Slaba funkcija žleze ščitnice, znana kot hipotiroidizem, je najpogostejša hormonska bolezen pri psih, osteoartritis pa lahko povzroči poslabšanje mobilnosti zaradi degeneracije hrustanca in poslabšanja zdravja sklepov. Starejši psi imajo lahko tudi kognitivno disfunkcijo, ker se zmanjša pretok krvi in kisika v možgane in to vpliva na njihovo vedenje.

Kako lahko skrbim za svojega starejšega psa?

Redni pregledi pri veterinarju so eden od ključnih načinov za zgodnje odkrivanje bolezni, povezanih s starostjo, in za vzpostavitev prave oskrbe za vašega starejšega psa. Za zdravje svojega psa lahko skrbite tudi doma in upočasnite pojav teh bolezni in z njimi povezanih stanj, tako da: