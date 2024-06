Spreminjanje prehranskih potreb psov s starostjo

Rastoči pasji mladiči, povsem odrasli psi in zreli psi imajo različne prehranske potrebe. Posledično je treba prilagoditi prehrano v vseh življenjskih obdobjih, da poskrbite za čim boljše zdravje psa.

Prehrana starajočega se psa

Starajoči se psi imajo bistveno drugačne prehranske potrebe kot pasji mladiči in celo kot odrasli psi. Ustrezna nega je ključnega pomena za zagotovitev dobrega zdravja psa v celotnem življenju. Z redno telesno vadbo poskrbite, da pes ohranja mišično maso in nadzorujete njegovo težo. Spremljati morate tudi stanje zob in dlake.

V smislu energijskih potreb je treba vnos hrane prilagoditi stopnji aktivnosti živali, ki je odvisna od njene starosti in morebitnih zdravstvenih težav. Pes z artritisom se bo manj gibal in porabil manj energije, zato je nagnjen k nezdravemu povečanju telesne teže. Prehrana z nizko energijsko vrednostjo je nujna le, če ima pes prekomerno telesno težo. Zelo pomembno je, da pomanjkanja navdušenja nad gibanjem preprosto ne pripišete običajnim posledicam staranja. Psa je treba pregledati in preveriti, ali je morda bolan.

Z rednim tehtanjem in zdravniškimi pregledi boste težave, povezane s staranjem, lahko odkrili čim prej.

Prehrana za starajoče se pse

Staranje spremlja tudi sprememba presnovnih zmogljivosti in posebnih prehranskih potreb, zato mora imeti hrana za starajoče se pse naslednje značilnosti:

Višja vsebnost vitaminov C in E

Ta hranila imajo antioksidativne lastnosti in ščitijo telo pred škodljivimi učinki oksidativnega stresa, povezanega s staranjem.

Visokokakovostne beljakovine

Starejši psi zaradi zmanjšanega delovanja prebavnega sistema manj učinkovito prebavljajo prehranske beljakovine kot mlajši psi. Zato je naš cilj izboljšati kakovost beljakovin. V nekaterih državah se pojavlja zmotno prepričanje, da so beljakovine odgovorne za odpoved ledvic. Temu v resnici ni tako. Okvara ledvic je kronično in nepopravljivo bolezensko stanje, ki se pogosto pojavlja v starosti. Za upočasnitev napredovanja bolezni je priporočljivo zmanjšati vsebnost fosforja v živilih. Toda preden se odločite za kakršne koli prehranske spremembe, je pomembno, da se pogovorite z veterinarjem in dovolite, da postavi diagnozo.

Višji delež elementov železa, bakra, cinka in mangana

Te hranilne snovi pomagajo ohranjati zdravo kožo in dlako. Če jih vključite v obliki organskih soli, ki se veliko lažje asimilirajo kot mineralne soli, je veliko bolj verjetno, da bodo izkoriščene v metabolizmu psov z zmanjšanim delovanjem prebavnega sistema.

Večja količina polinenasičenih maščobnih kislin

Za ohranjanje zdrave dlake se uporabljajo sojino olje ali celo bolje boragino ali ribje olje. Psi normalno proizvajajo te maščobne kisline, vendar lahko staranje vpliva na ta fiziološki proces.

Nekoliko višja vsebnost vlaknin, ki delujejo kot »balast«

Z vključitvijo višje vsebnosti vlaknin pomagate omejiti tveganje za zaprtje, ki lahko spremlja zmanjšanje telesne dejavnosti starajočega se psa.

Starajoči se psi imajo vedno več težav z zobmi. Da bi zagotovili, da bodo še naprej jedli v zadostnih količinah, je treba upoštevati obliko, velikost in trdoto briketov.