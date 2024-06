Znaki staranja pri psu

Proces staranja pri psih je postopen in ga lahko včasih opazijo samo lastniki. Pri določanju, ali se pes stara, lahko upoštevamo številne znake, kot tudi številne spremembe, ki jih izkušajo starajoči se psi.

Starajoči se psi

Staranje je naraven in zapleten biološki proces, ki lahko vpliva na sposobnost telesa za opravljanje različnih presnovnih procesov, povečuje pa tudi dovzetnost za bolezni. Čeprav je staranje neizogibno, lahko na številne načine upočasnimo proces ali vsaj preprečimo njegovo pospešitev. Najpomembneje je, da preprečimo ali zavremo nastanek bolezni, kjer je to mogoče, jo čim prej prepoznamo, če se pojavi, in intenzivno zdravimo, da čim dlje ohranimo zdravje psa. Prednostni pristop dajemo preventivni medicini.

Kdaj velja pes za starega?

Starost je številka, ne pa stanje. Zrelost in starost sta ohlapna pojma, opredeljena na podlagi pričakovane življenjske dobe. Pes velja za zrelega, ko doseže polovico svoje pričakovane življenjske dobe, in za starega, ko doseže tri četrtine pričakovane življenjske dobe. Seveda se psi različnih velikosti ne starajo na enak način ali enako hitro. Majhne pasme imajo daljšo pričakovano življenjsko dobo kot velike, zato se majhen pes stara počasneje.

Po drugi strani pa pri velikih psih traja, da odrastejo, in se hitreje starajo. To jasno kaže, da nimajo enakih potreb.

Posledice staranja za telo

Staranje je naraven proces, ki vpliva na celotno telo. Prizaneseno ni nobenemu organskemu sistemu. Vendar pa k razvoju bolezni prispevata tudi individualna dovzetnost ali nagnjenost organa. Najpomembneje je, da razumemo proces staranja, da lahko upočasnimo njegove učinke.

Povečanje maščobnih oblog

Psi so med staranjem nagnjeni k pridobivanju teže. Žival začne nabirati maščobe obloge na račun mišične mase. Če izgubi veliko mišične mase, je prizadeta njegova mobilnost, zaradi česar porablja manj energije. Posledično pes pridobi na teži, izgubi več mišične mase in tako naprej. Zato je izjemno pomembno, da spremljamo telesno stanje živali, da preprečimo pridobivanje teže in izgubo mišične mase. Prav tako je pomembno, da pri psu zdravimo morebitne bolečine, ki bi mu lahko preprečevale aktivnost.