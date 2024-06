Kako naj skrbim za starajočega se psa?

Ko se pes začne starati, opazite telesne in vedenjske spremembe, ki jih je treba obravnavati, če želite ohranjati visoko življenjsko kakovost svojega psa. To lahko storite na preproste načine, od vadbe do prehrane.

Kako pasma in velikost vplivata na staranje?

Pričakovana življenjska doba psov je različna, odvisna je od genetike, življenjskega sloga, pasme in velikosti. Manjši psi – tisti, ki tehtajo manj kot 10 kilogramov – živijo približno 12 let, medtem ko večji psi, ki tehtajo več kot 45 kilogramov, običajno živijo približno sedem do osem let. Večji psi se začnejo prej starati, zato se posamezen pes šteje za starejšega pri različni starosti.

Določene težave, povezane s starostjo, se razlikujejo glede na pasmo in velikost psa. Majhni psi imajo na primer pogoste težave s srcem. Te razlike morate upoštevati pri pasji prehrani in psom zagotoviti določeno kombinacijo hranilnih snovi, ki jim bodo pomagale pri soočenju z zdravstvenimi izzivi.

Preprečevanje stresa v bližini starajočega se psa

Če spreminjate rutino svojega psa, je najpomembnejše, da psu ne povzročate nepotrebnega stresa. Starajoči se psi lahko kažejo vedenjske spremembe, kot so inkontinenca, spremembe spalnih navad in zmanjšana interakcija z lastniki. Nenadne ali hitre spremembe rutine lahko zaostrijo te težave, zato poskrbite za postopno uvajanje kakršne koli spremembe.