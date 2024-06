Glavna naloga ledvic je uravnavanje normalnega ravnovesja tekočine in mineralov v telesu vašega psa in odstranjevanje odpadnih snovi iz krvi. Naša hrana, ki so jo razvili prehranski strokovnjaki in veterinarji, je posebej namenjena podpori zdravja ledvic.



Opozorilni znaki pri težavah z ledvicami

Povečano pitje in uriniranje

Slabši apetit

Izguba teže

Bruhanje

Driska

Slabše stanje dlake