Bistvenega pomena je, da se vnaprej pripravite na prihod novega pasjega mladiča. Čeprav je izbira prave hrane zelo pomembna, se morate pripraviti še na veliko drugih stvari, določiti morate na primer, kje bo mladič jedel in pil, kje bo spal in priskrbeti stvari, s katerimi se bo igral. Z uporabo kontrolnega seznama ključnih elementov boste najlažje poskrbeli, da boste še pred prihodom pasjega mladiča imeli vse, kar potrebujete.

Ležišče pasjega mladiča

Ko bo pasji mladič prispel, bo potreboval veliko časa za počitek in spanje, saj jim to pomaga pri rasti, zato je ključno, da mu priskrbite udobno ležišče ali kletko. Ležišče morate postaviti v miren kot, kjer ima mladič na voljo prostor samo zase.

To bo mladiču pomagalo pri privajanju na novi dom in mu zagotavljalo varno mesto za spanje. Izberite posteljnino, ki jo je lahko čistiti, ki pa naj bo dovolj debela, da bo zagotavljala udobje; dodate lahko tudi krpo z materinim vonjem, ki bo mladiču v pomoč pri privajanju.

Posoda pasjega mladiča za hrano in vodo

Pomembno je, da priskrbite odporne posode za hrano in vodo, saj bo mladič, ki mu rastejo zobje, zgrizel vse, kar zagleda, zato so lahko plastične posode problematične. Priporočamo uporabo posod za hrano in vodo iz nerjavečega jekla, saj so bolj higienske in jih je lažje čistiti, poleg tega pa se tudi ne zlomijo ali odkrušijo kot keramične.

Poiščite mirno in varno mesto, na katerem bodo vedno stale mladičeve posode, da bo imel stalen prostor za hranjenje. Priporočamo, da uporabite manjšo posodo za hrano in večjo za vodo.

Krtača ali glavnik za nego pasjega mladiča

Pasji mladič bo potreboval posebno krtačo ali glavnik, s katerim boste skrbeli za zdravo in čisto dlako. Če pasjega mladiča redno negujete, se bo privadil, da se ga ljudje dotikajo in ga urejajo, zato bo to opravilo lažje za oba, ko bo mladič postal večji in močnejši.

Za pse so na voljo številne krtače ali negovalne rokavice. Orodja za nego so oblikovana za posebno dolžino dlake, zato je pomembno, da izberete takšno, ki je primerno za dlako vašega mladiča.