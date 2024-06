Kaj je kužni kašelj psov?

Kužni kašelj psov je zelo nalezljiva bolezen dihal, ki se lahko hitro širi med psi, zlasti če so v neposredni bližini drugih psov.

Kakšni so simptomi kužnega kašlja psov?

Najpogostejši znak kužnega kašlja psov so napadi močnega suhega kašlja, ki ga lahko spremljata bljuvanje in dušenje. Intenzivnost kašlja se običajno zmanjša v prvih 5 dneh, vendar bolezen traja od 10 do 20 dni. Glede na starost in splošno zdravstveno stanje vašega psa ali pasjega mladiča je lahko bolj ali manj nevaren.

Ostali simptomi lahko vključujejo tudi:

tekoč izcedek iz nosu,

kihanje in

izcedek iz oči.

Kaj povzroča kužni kašelj psov?

Psi se s kužnim kašljem pogosto okužijo, kadar so v neposredni bližini drugih psov v določenih okoljih, na primer v pasjih vrtcih, na dnevnem varstvu in pasjih razstavah. Kašelj se lahko na psa prenese tudi, če je v stiku z okuženim psom ali če si delijo okužene predmete, kot so hrana ali posode za vodo.

Ali je mojega pasjega mladiča mogoče cepiti proti kužnemu kašlju psov?

Kužni kašelj psov je mogoče preprečiti z ustreznim cepljenjem, zato je zelo pomembno, da vaš pasji mladič v pravi starosti prejme ustrezne odmerke.

Veterinar vam bo pomagal izbrati program cepljenja, ki je najprimernejši za vašega pasjega mladiča, odvisno od morebitnih tveganj, ki jim bo izpostavljen v svojem življenjskem slogu, različnih okolij, v katerih se zadržuje, in morebitnih aktivnosti, pri katerih sodeluje.

Kako vem, ali moj pasji mladič potrebuje cepivo?

Nekatera cepljenja so obvezna, druga pa le priporočena. Cepljenje proti kužnemu kašlju psov priporočamo, če bo vaš pasji mladič ali pes v tesnem stiku z drugimi psi.

Če bo vaš pasji mladič v pasjem vrtcu ali bo sodeloval na razstavah, pri športih ali dejavnostih, kjer bi lahko bil izpostavljen kužnemu kašlju psov, morate to obvezno povedati svojemu veterinarju, da ga bo pravočasno zaščitil.

Ali bo cepljenje vedno ščitilo mojega psa pred kužnim kašljem psov?

Pri kužnem kašlju psov lahko določena bolezen vključuje veliko povzročiteljev. Cepivo ščiti pred tistimi povzročitelji, ki veljajo za najpomembnejše, vendar pa ne zagotavlja zaščite pred vsemi.

Če je bil vaš pasji mladič cepljen, lahko še vedno razvije bolezen, če pride v stik s temi različnimi povzročitelji, proti katerim cepivo ne učinkuje.

Ali so na voljo drugi načini, s katerimi je mogoče preprečiti, da bi se psi okužili s kužnim kašljem psov?

Ko razmišljate o pasjem vrtcu, najprej preverite, ali v njem zahtevajo, da so vsi psi cepljeni proti kužnemu kašlju psov. To lahko izveste prek podatkov, ki jih boste morali posredovati, ko boste vložili prijavo za mesto za svojega mladiča.

Če peljete pasjega mladiča v pasji vrtec ali na dnevno varstvo, mora osebje preveriti določene dejavnike, vključno z zgodovino cepljenja. Morda bodo zahtevali, da pasjega mladiča takoj cepite, preden mu bodo dovolili ostati.

S tem se prepreči vnos ali širjenje virusa v okolici. Če so cepljeni samo nekateri psi, se povzročitelji bolezni širijo in prosto razvijajo v skupnosti. Tveganje za okužbo se zato poveča.

V pasjih hotelih ali dnevnem varstvu se morate tudi pozanimati, kako ukrepajo v primeru bolnih psov (ali jih na primer dajo v karanteno) ter kakšna pravila veljajo za čiščenje in razkuževanje. Če ste seznanjeni z vsemi postopki, ki jih uporabljajo, bo lahko lažje preprečiti, da bi se vaš pasji mladič okužil s kužnim kašljem psov.

Kaj lahko storim, če sumim, da je moj pes okužen?

Simptome kužnega kašlja psov lahko zlahka prepoznate. Če menite, da vaš pasji mladič kaže enega od teh simptomov, se posvetujte z veterinarjem. Opravil bo številne teste, s katerimi bo ugotovil, ali je vaš pasji mladič okužen s to boleznijo, in priporočil najboljši potek zdravljenja.

Če želite svojemu psu zagotoviti najboljše možnosti, da se ne okuži s kužnim kašljem psov, kadar je v tesnih prostorih z drugimi psi, vedno pravočasno obvestite veterinarja, da ga bo lahko cepil v predpisanem roku.