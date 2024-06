Kdaj sterilizirati pasjo samico?

Sterilizacija samice je običajen postopek, vendar to ni odločitev, ki bi jo lahko sprejeli, ne da bi poznali vsa dejstva. Sterilizacija prinese veliko koristi za vašega pasjega mladiča, vendar ima lahko tudi takojšen učinek na vedenje in zlasti na prehranske potrebe vaše samičke.

Kaj je sterilizacija?

Sterilizacija je izraz, ki se uporablja pri samičkah. Nekateri ljudje uporabljajo tudi izraz „kastracija“, čeprav se to bolj pogosto uporablja za samce.

Kaj se zgodi, ko pasjo samičko dam sterilizirati?

Ko se vaša psička sterilizira, veterinar na njej opravi kirurški poseg. Veterinar samički odstrani jajčnike. Odvisno od priporočil in ocene veterinarja se lahko opravi tudi odstranitev jajcevodov in maternice. Sterilizacija onemogoča reprodukcijo in odpravlja cikel gonjenja.

Kdaj je najboljši čas, da dam svojo pasjo samičko sterilizirati?

Če se odločite za sterilizacijo svoje samičke, naj bo to pred puberteto pri približno šestih do devetih mesecih. Velike in zelo velike pasme dozorevajo kasneje kot manjši psi, zato je najboljši čas za njihovo sterilizacijo, ko so samičke malo starejše. Vaš veterinar vam bo lahko svetoval o najboljšem času za sterilizacijo vaše pasje samičke.

Pri samičkah je pomembno, da je ne sterilizirate pred starostjo treh mesecev, saj bi to kasneje lahko povzročilo zdravstvene zaplete. Če pa psičko sterilizirate, preden je stara štiri leta, to dodatno koristi zdravju, saj zmanjša tveganje za okužbo maternice.

Kakšne so prednosti sterilizacije mojega mladička?

Obstaja veliko pozitivnih vidikov sterilizacije vaše psičke – tako za njeno zdravje in dobro počutje kot tudi za vaše domače okolje.

Znatno zmanjšuje verjetnost, da bi samci označevali vaš vrt, ko je vaša psička v obdobju parjenja.

Lahko odpravi ali zmanjša pojav nekaterih tumorjev, vključno s tistimi v mlečnih žlezah, jajčnikih in maternici.

Preprečuje neželena legla.

Kako se bo njeno vedenje in prehranske potrebe spremenile, ko bo sterilizirana?

Tako kot pri kastraciji psov moškega spola bo sterilizacija psičk spremenila njeno vedenje, kar je posledica hormonskih sprememb in sprememb v presnovi. Ne bo več prišla v obdobje gonjenja in tudi vedenje, povezano s tem – kot je nemir ali klic – bi moralo izginiti. Njene prehranske zahteve se bodo spremenile.

Če se odločite, da bo psička sterilizirana, je pomembno, da se zavedate njenih spremenjenih prehranskih potreb. Po operaciji lahko vaša psička v le nekaj tednih ali mesecih pridobi na telesni teži, saj se je njena presnova bistveno spremenila. Pomembno je, da se s svojim veterinarjem pogovorite o telesni teži, ki bi jo moral imeti vaš pasji mladič, in kako prilagoditi vnos hrane zaradi sterilizacije. Prav tako psički morate dajati posebej prilagojeno hrano za sterilizirane pse, ki ima pravo prehransko ravnovesje, ki ga vaša psička potrebuje.

Sterilizacija psičke vam in vašemu domačemu okolju prinaša številke koristi, vendar je to odločitev, ki je ne smete sprejeti hitro. Če imate kakršna koli vprašanja, vprašajte svojega veterinarja, ki vam bo lahko pomagal.