Najprej se bo pasji mladič navajal na novo okolje. Okolica, zvoki in vonji mu ne bodo znani in morda bo potreboval nekaj časa, da se bo tega navadil. Tudi če se je vaš pes že navadil vas, je lahko njegovo navajanje na družinske člane drugačno in mora biti za vašega pasjega mladiča mirna in prijetna izkušnja.

Predstavitev pasjega mladiča družinskim članom

Vaš pasji mladič lahko različno reagira na nove ljudi, kar je odvisno od pasme psa in okolja, kjer je bil pes vzgojen. Obstaja nekaj enostavnih korakov, da bo uvajanje čim manj stresno:

Nove ljudi predstavite enega po enega.

- Če pasji mladič spozna veliko novih ljudi naenkrat, se lahko preplaši, zato se bodo pri predstavljanju po ene osebe hkrati počutili bolj prijetno.

Naj kuža sam pride do vas.

- Namesto da do psa pristopite prehitro ali da si ga med seboj podajate, kar bi lahko sprožilo alarm, naj se družinski člani mirno usedejo na tla in dovolijo mladiču, da najprej sam pride do njih.

Govorite mirno.

– Poskrbite, da bodo vaši družinski člani brzdali svoje navdušenje in uporabili miren ton, da boste ustvarili mirno in prijazno okolje, v katerem se bo pasji mladič dobro počutil.

Izogibajte se uporabi hrane.

– Izogibajte se nudenju hrane mladiču kot nagradi za interakcijo z novimi ljudmi. Nekateri psi bodo hrano jemali tudi takrat, ko jih bo strah, zato kljub navezovanju stika celotna izkušnja ni dobra za njihovo čustveno počutje.

Ne hitite.

– Pasjemu mladiču dajte čas, da spozna vsako novo osebo. Če imajo mladiči dobre izkušnje s spoznavanjem, bo to pomagalo, ko se bodo srečali z novimi ljudmi zunaj doma.

Bodite pozorni na telesno govorico psa.

– Pomembno je, da pozorno spremljate znake tesnobe pri mladiču, kot je izogibanje stiku z očmi ali spuščen rep. V takšni situaciji odstranite mladiča iz sobe in mu dajte čas na samem, da ne bo preobremenjen.