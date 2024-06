Prvih nekaj dni in tednov z novim pasjim mladičem

Pri starosti od štiri do 16 tednov se možgani pasjega mladiča razvijajo in so dovzetnejši so za nove izkušnje. Zato je to najprimernejši čas za začetek seznanjanja z novimi situacijami in osnovne vzgoje. Pasji mladiči, ki niso seznanjeni z različnimi prizori, zvoki, vonji, teksturami, ljudmi in hišnimi ljubljenčki, se lahko med odraščanjem spopadajo s številnimi vedenjskimi in čustvenimi težavami.