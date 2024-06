Osnove nege pasjih mladičev

Kožuh pasem z grobo dlako, kot so irski terierji in šnavcerji, je treba razvozlati štiri do petkrat letno. To lahko storite z noži za razvozlavanje tako, da odmrlo dlako ujamete med nož in palec. To za psa sploh ni boleče, če se pravilno izvede, zato se posvetujte s strokovnjakom, preden sami poskusite to tehniko.