Nasveti za nego in higieno pasjega mladiča

Kako kopati pasjega mladiča

Pogostost kopeli je odvisna od strukture dlake. Kopel pri zelo kratki dlaki je potrebna samo, ko je ta umazana, mladiče s kratko dlako je treba povprečno okopati dvakrat letno, mladiče z dolgo dlako pa približno vsake tri mesece.

Če pes rad plava, je treba dlako po plavanju sprati. Delci iz rečne in morske vode, ki ostanejo na dlaki, lahko povzročijo draženje, kar preprečite s previdnim spiranjem.

Pred kopanjem temeljito skrtačite dlako, da odstranite vse vozle. Nato psa zmočite in nanesite šampon, ki ga vtirajte, da se razvije v peno, pri tem pa pazite, da mu ne pride v oči ali ušesa. Uporabite mlačno vodo in poseben šampon za pasje mladiče, da preprečite draženje ali neravnovesje naravnega pH kože.

Počakajte, da šampon deluje nekaj minut, nato pa ga sperite z obilico vode. Priporočamo, da nazadnje sperete glavo, saj si jo bo pes z otresanjem najbrž želel posušiti.

Sušenje pasjega mladiča po kopanju

Po kopanju pasjega mladiča temeljito obrišite in ga dajte v topel prostor, dokler se povsem ne posuši. V poletnih mesecih lahko pasjega mladiča spustite na vrt ali peljete na sprehod, vendar le, če se ne valja rad v blatu. Če se pes ne boji sušilca za lase, ga lahko uporabite, vendar morate paziti, da psa ne speče, med sušenjem pa morate tudi krtačiti dlako.

Kako z dlake pasjega mladiča očistiti katran

Če pes dobi na dlako katran, ne smete uporabljati čistilnih sredstev na osnovi olja, saj so zelo strupena. Na prizadete dele nanesite rastlinsko olje, počakajte nekaj minut, da se katran raztopi, nato pa psa okopajte.

Striženje krempljev pasjih mladičev

Psi imajo dve vrsti krempljev, ki nenehno rastejo. Kremplji bi se morali naravno zbrusiti, toda če preveč zrastejo, jih je treba skrajšati.

Vsi pasji mladiči potrebujejo ustrezno nego krempljev. Na splošno pasjim mladičem ni treba krajšati krempljev, toda če med hojo psa slišite njihov zvok na tleh jih lahko postrižete. Svojega veterinarja prosite, da vam pokaže najboljše tehnike.

Krtačenje in česanje pasjega mladiča

Podobno kot pri ljudeh tudi dlaka pri psih raste in izpada. Zunanji psi dvakrat letno menjajo dlako (spomladi in jeseni), kar sovpada s spremembami dnevne svetlobe. Notranji psi niso pod vplivom sprememb svetlobe, zato jim dlaka odpada vse leto, spomladi in jeseni močneje. Z rednim krtačenjem in kopanjem boste pomagali odstraniti odpadlo dlako. Pogostost nege in vrsta uporabljene opreme sta odvisna od narave dlake.

Krtačenje pasjih mladičev s kratko dlako

Kratko postrižena dlaka ne zahteva redne nege, pač pa občasno krtačenje. Mrtvo kožo in dlako odstranite tako, da psa z gumijasto krtačo skrtačite v smeri proti dlaki. Odpadke lahko nato odstranite s ščetinasto krtačo, ki jo vodite v smeri dlake po celotnem telesu. Na koncu z navlaženo irhovino poskrbite za sijaj dlake.

Nega pasjih mladičev s kratko ali srednje dolgo dlako

Te pse je treba zaradi gostote dlake, ki jo sestavljajo spodnja in zgornja dlaka, krtačiti pogosteje, vsaj enkrat na teden. Uporabite krtačo z iglicami in krtačite v smeri proti dlaki, da odstranite čim več odpadle dlake in kože ter tudi spodnje dlake. Za odstranjevanje delcev lahko nato uporabite ščetinasto krtačo, ki jo vodite v smeri dlake.

Na repu in tačkah lahko uporabite glavnik s širokimi zobmi. Pse z gosto dlako je treba štiri- do petkrat letno razčesati z noži za razvozlavanje dlake in s prsti. Pravilno razčesavanje v smeri dlake ni boleče.

Krtačenje pasjih mladičev z dolgo dlako

Čeprav je dolga dlaka zelo lepa, zahteva dnevno krtačenje. Pri afganistanskih hrtih to lahko na primer traja do eno uro na dan. Za razčesavanje vozlov uporabite krtačo z iglicami, ki jo vodite v smeri dlake. Zaradi dolge dlake lahko mladiča vlečete za kožo, zato pazite, da ga ne bo bolelo.

Če boste pri psih s svilnato dlako, kot so yorkshirski terierji in afganistanski hrti, uporabili ščetinasto krtačo, boste dodali lesk.

Žično krtačo lahko uporabite za odstranjevanje nečistoč z dlake psov, ki imajo zelo veliko spodnje dlake, kot so škotski ovčarji.

Za razpletanje dlake za sklepi lahko uporabite glavnik s širokimi zobmi.

Vso opremo za nego morate po vsaki uporabi očistiti in shraniti na suho mesto. Rjavenje žičnih krtač preprečite tako, da jih dobro obrišete in natrete s krpico, namočeno v rastlinsko olje.