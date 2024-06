Vzgoja pasjega mladiča in igra

Začnite tako, da psa z gibom roke pripravite do tega, da sede, in pri tem izgovorite ukaz »sedi«. Dajte roko predse z naprej obrnjeno dlanjo in recite »čakaj«.



Počakajte nekaj sekund, nato pa psa nagradite za dobro vedenje. Potem vajo ponovite. Recite psu »sedi«, vendar tokrat stopite nekaj korakov nazaj, pri čemer imejte dlan še vedno obrnjeno proti psu, in mu dajte ukaz »čakaj«. Počakajte 3 sekunde, nato stopite naprej in psa nagradite.



Ponovite te korake in postopoma povečujte razdaljo med sabo in psom, in ga nagradite vsakič, ko počaka na mestu. Vsako vajo končajte tako, da mu rečete, naj znova vstane, s čimer daste znak za konec vaje. Ugotovili boste, da je boljše rezultate mogoče doseči s pogostimi nekaj minutnimi vajami.