Trening poslušnosti pasjega mladiča

Psi so krdelne živali in potrebujejo avtoriteto. Že na samem začetku potrebujejo eno osebo, ki bo njihov učitelj. Ko kličete pasjega mladiča, ne kričite, saj je občutljiv na različice vašega glasu in zelo dobro razume različne tone, npr. kratki in ostri za povelja, veseli za čestitke in ostri za grajo. Vedno uporabite iste besede v istem zaporedju.

Učenje pasjega mladiča, da sede

Nagrado v obliki hrane pridržite nad nosom mladiča, nato pa jo začnite počasi premikati navzgor in nazaj nad glavo mladiča. Ko bo mladič z glavo sledil hrani, bo sedel. Med tem recite »sedi«.

Takoj ko se mladič usede, recite »priden« in mu dajte nagrado. Potrebnih bo precej ponovitev, da se bo pasji mladič naučil povezati nagrado s sedenjem. Začnite s tremi kratkimi treningi, ki naj trajajo največ pet minut dnevno, nato pa učne ure počasi podaljšujte, ko mladič raste.

Učenje pasjega mladiča, da leže

Ko ste psa naučili, da sede, lahko začnete z ukazom »lezi«. Pes naj najprej sede, nato pa ga spodbudite, da leže tako, da nagrado spuščate med njegove sprednje šape in istočasno vlečete naprej (stran), pri tem pa recite »lezi«. Ko se pes uleže, mu dajte nagrado in ga pohvalite.

Izbira nagrade v obliki hrane za trening pasjega mladiča

Izberite nekaj majhnega in nizko kaloričnega, kar ima pasji mladič rad. Vzamete lahko na primer briket iz njegovega dnevnega obroka ali prehranski dodatek, namenjen treningu. Te hrane ne pozabite vračunati v dnevni odmerek.

Če želite pasjega mladiča naučiti še kaj več, se lahko vključite v pasjo šolo, ki ima odprta vrata za vse pasje mladiče skupaj z lastniki. Ker je poslušnost osnova za vse, kar boste počeli s pasjim mladičem, boste z vključitvijo v pasjo šolo podkrepili rezultate treninga, ki ga je že deležen.