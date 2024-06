Hranjenje in prehrana pasjih mladičev

Hranila, ki jih mora vsebovati prehrana pasjega mladiča

Pasji mladič v prvih mesecih življenja potrebuje številne ključna hranila za zdravo rast in razvoj. Prehrana pasjega mladiča mora vsebovati dovolj energijske vrednosti in kakovostnih beljakovin za spodbujanje rasti ter mora biti lahko prebavljiva. Prehranske rešitve ROYAL CANIN® so prehransko uravnotežena in prilagojena hrana, ki izpolnjuje potrebe pasjih mladičev vseh velikosti, življenjskih slogov in pasem.